تركيا تطلب من براغ تسليمها القيادي السوري الكردي صالح مسلم

جهينة نيوز:

طلبت أنقرة من السلطات التشيكية تسليمها القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم الذي أوقف في براغ بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ "نتمنى أن يتم تسليمه" لتركيا، في إشارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الكردي صالح مسلم الذي اعتقل في براغ السبت.

وأوضح بوزداغ أن بلاده وتشيكيا منضويتان في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين. وقال إن وزارات الخارجية والداخلية والعدل ستعمل مع السلطات التشيكية في هذا الملف.

وأكد بوزداغ أن مسلم اعتقل في فندق في براغ بناء على طلب من أنقرة، واصفا اياه بأنه "قائد مجموعة إرهابية". وأفادت وزارة العدل التركية في بيان أن "الجهود بدأت ليتم تسليم (مسلم) إلى تركيا".

وذكرت أنه في حال أبقته محكمة تشيكية في السجن، فسيتم توجيه طلب رسمي إلى براغ لتسليمه بموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين.

ويأتي توقيفه في وقت تشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي، في جيب عفرين الكردي في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي يخوض تمردا منذ اكثر من ثلاثة عقود ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي مجموعة "ارهابية".

ومسلم مطلوب في تركيا على خلفية تفجير وقع في شباط/فبراير 2016 في أنقرة وأسفر عن مقتل 29 شخصا. واتهمت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم.

المصدر أ ف ب