ما سرّ قدرات هذه الأبراج في قراءة من حولهم ؟

جهينة نيوز:

يتصف البعض بقدرات تميزهم عن غيرهم حيث يستطيعون معرفة ما يخفيه من هم حولهم..تعرف على الأبراج التي يصعب خداعهم و ما سرّ قدراتهم؟

السرطان

السرطان من الأبراج الحدسية للغاية وبالتالي يملك قدرة تمكّنه من قراءة ما يدور في عقول الآخرين. لا يمكن خداع السرطان رغم أن البعض يعتبره من الأبراج التي يسهل خداعها وذلك لانه حساس وطيب القلب ولكنه في الواقع يقرأ الجميع كما لو كانوا كتاباً مفتوحاً.

الحوت

الحوت من الأبراج الحدسية أيضاً ولكنه وخلافاً للسرطان يملك الكثير من الإبداع. وما يحدث مع الحوت هو أنه عادة يخلط بين حسّه الإبداعي وبين حدسه وبالتالي قد لا يدرك في معظم الأحيان بانه صاحب حدس قوي.. هو فقط يظن بأن ما يشعره يرتبط بواقع أنه مبدع أو يملك جانباً فنياً.

العقرب

العقرب يملك تلك القدرة التي تمكنه ليس فقط من قراءة الآخرين بل من معرفة الدوافع وأسبابها التي جعلت هذا الشخص أو ذاك يتصرف بطريقة معينة. هذه المقاربة تجعله معظم الاحيان يتوقع التصرفات حتى قبل أن تحدث.

العذراء

العذراء من الابراج التي تراقب كل شيء وعليه يملك فكرة كاملة وشاملة ووافية عن كل شخص وعن تصرفاته. وبما أنه يمنح التفاصيل عناية كبيرة فهو يلاحظ الامور التي لا يلاحظها أي شخص آخر.

الميزان

الميزان يملك معرفة كاملة وشاملة بكل ما يحدث من حوله. هو من الأبراج اليقظة بشكل كبير لما يحدث على الصعيد الشخصي وبما يحدث مع الآخرين. يضاف الى ذلك واقع أنه برج حدسي للغاية ونادراً ما يخيب حدسه وبالتالي ورغم أنه يحاول أن يرى افضل ما في الاخرين لكنه أيضاً حين يدرك بأن هناك خطب ما، يرغم نفسه على رؤية السلبيات.

الجوزاء

الجوزاء برج إجتماعي وبالتالي يمكنه أن يجعل الآخرين يشعرون بالراحة التامة حين يتواجدون معه. يملك هذا البرج القدرة على إنهاء جمل الآخرين رغم أنه قد يكون قد التقى بهم للتو.