إجراء غريب لضبط حالات الغش في الامتحانات في الهند

جهينة نيوز:

منع مسؤولو التعليم في الهند على التلاميذ البالغ عمرهم 15 عاما ارتداء الجوارب والأحذية أثناء أداء الامتحانات بحسب موقع " ذا صن " البريطاني .

وذكر الموقع ، انه سيتم تطبيق الإجراء الغريب في ولاية بيهار شرق الهند لوقف الطلاب من الغش وتسريب الإجابات في قاعة الامتحانات.

وذكرت الصحيفة ان أكثر من 1.8 مليون طالب سيضطرون لاجتياز اختباراتهم بالصنادل أو الشباشب، كما سيكون هناك مراقب لكل 25 تلميذا، وستخضع القاعات للمراقبة بواسطة الكاميرات للقبض على أي محاولة غش.

يشار الى أن ولاية بيهار تشتهر بالغش، فقد برزت صورة عام 2015 تظهر الآباء يتسلقون جدار مدرسة لإعطاء أبنائهم أوراق الإجابات، وتسبب المشهد في إثارة موجة غضب عارمة في الهند