إعفاء كل مدير قام بتهريب ابنه من الخدمة العسكرية!

الأحد, 25 شباط 2018 الساعة 17:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

إعفاء كل مدير قام بتهريب ابنه من الخدمة العسكرية!

جهينة نيوز:

كشف مصدر مسؤول في محافظة القنيطرة عن البدء بالمرحلة الثانية والمتعلقة بمديري المديريات والمؤسسات والشركات لضرورة تقديم ما يثبت سلامة وضع أبنائهم ممن هم في سن التكليف وكل من لا يتقدم من المذكورين بهذه الوثائق يعتبر مكانه شاغرا.

وأشار المصدر إلى أنه على جميع المدراء تقديم بيانات عائلية لبيان وضع الأولاد الذكور ممن هم في سن التكليف، حيث سيتم مخاطبة الجهات المعنية (مديرية التجنيد العامة) لمعرفة الأولاد المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إنجاز المرحلة الأولى والتي كانت متعلقة بالنقابات والمنظمات الشعبية، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الأمين القطري المساعد لحزب البعث بإعفاء كل قيادي أو مسؤول قام بتهريب ابنه من الخدمة العسكرية.

يذكر أنه تم إعفاء رئيس نقابة في اتحاد عمال القنيطرة وذلك لعدم تقديمه بيانات تتعلق بوضع أحد أبنائه، في حين تقدم آخر باعتذار عن مهامه في إحدى النقابات و لنفس السبب.

الوطن اون لاين


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    25/2/2018
    18:20
    خلي الطابق مستور ... هذا القرار فضيحه
    ذكرتوني بلجنه الكسب غير المشروع التي اختروعها واصبحت اللجنه احد اشكال الفساد .. وظواهر الفساد في السلطه لا تقتصر على هذه الظاهره فقط ...وربما هذه الظاهره تشمل كل شرائح المجتمع . لدفع بالتي هي احسن . .... وكنس مثل هذه الظراهر يحتاج لثوره ثقافيه .. شامله .. وهناك الكثير من الذين ذهبوا لاداء الخدمه تم فرزهم بالواسطه الى اماكن خدمه وكانهم في بيوتهم .وليسوا ابناء مدراء ...يعني مثل هذه القرارات يجب ان تكون عامه ... وليس للمدراء فقط .. فواسطه من شرموطه .. بتحل محكوم من حبل المشنقه .. طيب وهذول كيف بدكم تطالعول قرار فيهم ... ؟

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