تركيا تتجاهل قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا وتقول "لن يؤثر على عملية عفرين"

جهينة نيوز

أعلنت تركيا، اليوم الأحد إن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية.

وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".

​من جهة أخرى، ذكر بوزداغ أن وزارات الخارجية والداخلية والعدل التركية تعمل من أجل تسليم "صالح مسلم" الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" التابع لحزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا.

​وكانت التشيك قد ألقت القبض على مسلم، اليوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع تقريبا، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.

وكالة "الأناضول" التركية