بعد قرار مجلس الأمن: الخارجية الأمريكية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا!

جهينة نيوز

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كلها.

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت على صفحتها في تويتر: "تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ القرار حول وقف إطلاق النار فورا ويجب على النظام السوري وحلفائه الذين يدعمونه وقف هجومهم على الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدنيين الأبرياء الذين يحتاجون إليها".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، أمس السبت، لصالح مشروع قرار بشأن الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي