استقرار الذهب محلياً بسعر 17300 ليرة للغرام!

جهينة نيوز

أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي إن بعض محال الصاغة ما زالت تحاول التلاعب بالمواطن من خلال بيعه ذهباً مهرباً يكون منشؤه في الغالبية العظمى من الحالات إيطالي في خطوة من شأنها الاضرار بالمواطن وغشه من ناحية وخلق منافسة غير شريفة تجاه المنتج الوطني من جهة أخرى.

وبحسب جزماتي وفيما يتعلق بأسعار الذهب في البورصات العالمية فقد بلغ سعرالاونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية 1329 دولاراً للأونصة الواحدة، أما في السوق المحلية فاكد جزماتي ان استقراراً شبه كامل يسيطرعلى سوق المعدن الأصفر تبعاً لعدم وجود أسباب بنيوية تتيح تغير يذكر في أسعاره، مبيناً أن غرام الذهب سجل تراجعاً محدوداً لم يتجاوز 100 ليرة قياساً بالأسبوع الماضي، لافتاً الى ان غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قد سجل يوم أمس سعر 17300 ليرة في حين بلغ سعرغرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 14830 ليرة، كما بلغ سعرالليرة الذهبية السورية 150 ألف ليرة في حين سجلت الاونصة الذهبية السورية سعر 630 ألف ليرة ، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 150 الف ليرة والليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 145 الف ليرة.‏

أما عن الدولار وأسعاره وتأثيره على المعدن الاصفر فقال جزماتي إن الدولار في السوق السوداء يشهد تذبذباً واضحاً ما بين 470 ليرة كحد أعلى و450 ليرة كحد أدنى، لافتاً الى ان هذا التذبذب في الاسعار والمناورات الفاشلة التي يحاول مضاربو السوق السوداء القيام بها وتحقيق أمنياتهم بإعادة استقطاب السعر الرسمي اليهم تبعيةً، لعب دوراً ايجابياً تجاه الذهب من خلال محدودية تأثيره على السعر، لافتاً الى ان آخر سعرأقفلت عليه السوق الموازية يوم الخميس 468 ليرة للمبيع و465 ليرة للشراء.

صحيفة الثورة