تفجير انتحاري قرب احد مقرات الحشد الشعبي في كركوك

جهينة نيوز

افاد مصدر في شرطة محافظة كركوك اليوم الاحد بأن تفجيرا انتحاريا وقع قرب احد مقرات الحشد الشعبي وسط المحافظة.

ونقل موقع قناة العالم عن المصدر قوله ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، قرب احد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة وسط كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".

‏يذكر ان محافظة كركوك العراقية تشهد هجمات بين فترة واخرى تطال مدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، حيث تعمل القوات الامنية على احباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.