ماكرون وميركل يبحثان مع الرئيس بوتين هدنة وقف إطلاق النار في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة وقف إطلاق النار في سوريا، اليوم الأحد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية ليل، في بيان رسمي، أن فرنسا ستبقى متأهبة للعمل على إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وجاء في بيان الايليزيه أنه: على كل الدول المعنية أن تحرص على تطبيق الهدنة في سوريا، والتي نص عليها مجلس الأمن ابتداء من الدول الراعية لاتفاقات أستانا أي روسيا وتركيا وإيران.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن "الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل سيبحثان اليوم الأحد ، خطة وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي بوتين".

وأشار البيان، إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، سيتوجه إلى موسكو في الـ 27 من الشهر الجاري لبحث الأزمة السورية.

وأكدت الرئاسة في البيان على الدور، الذي لعبته فرنسا للتوصل لقرار مجلس الأمن الذي نص يوم السبت 24 شباط/فبراير على هدنة لمدة 30 يوما في سوريا كما شددت على ضرورة احترام هذه الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صوت، أمس السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا.

وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".

سبوتنيك