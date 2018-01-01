أبراج يوم الأحد 2018/2/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٥/ ٢: قلبه طيب والوعد عنده مقدس واضح مع نفسه، أحلامه لا تلهيه عن واقعه، كلامه يرضي غروره امام المجتمع، مسلي ولبق في تعامله، يقول الحقيقة ويحمل حس عملي وحاسة سادسة، الفترة المقبلة فيها تعويض عما فاتك في العمل، فرصة مالية وترويج ومشاركة عمل جديد، للبعض امور فيها معاملات عقارية وللبعض توسيع اعمال وسفر او تنقل ضمن مناطق قريبة لتوسيع العمل

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: لست وحدك في مواجهة المشاكل العائلية لأن العائلة تقف إلى جانبك، الجو مصحوب بتعب نفسي وجسدي، احرص على تقدير نصائح المحبين ودللهم، خاصة المسنين منهم، تصليحات واعطال وتبحث عن استقرار مادي، تجد نفسك في مكان لم تتوقعه سابقا

الثور: برنامج عملك مزدحم لدرجة انه يمنعك من تكريس وقت للاشخاص المحيطين فيك لان التنقل كثير والاحبة كثر، تعوض عن غيابك لديك فرص كثيرة تسمح لك القيام بلقاءات ومقابلات، لا يمنع اليوم ان تحكي عن شركاء او دعوة او شيء قديم او مصالحة، حركة ضمن محيطك

الجوزاء: تسابق الزمن من اجل انجاز مهم لم يعد يحتمل الانتظار، تفك قيود عن بعض المشاريع او تتلقى معلومات او تناقش معلومات مالية، ركز اهتمامك على قضايا مالية وعلى ضرورة الاقتصاد، تضطر لاقامة ميزانية واضحة

السرطان: القمر ببرجك يخفف من الضغط عليك ويحمل لك اخبار طيبة وتتكيف مع الاجواء وتعرف كيف تنجح وتدير المعركة، اليوم أكثر انتاجية، قادر على السيطرة على الاجواء وتكون باحلى حالاتك اليوم

الاسد: مازال التوتر يسيطر على عملك، عمل كثير تغيرات مفاجئة، حاول ضبط انفعالاتك لا تلاحق الاهداف مطلوب منك الديبلوماسية، أهدافك البعيدة اتركها لان الرؤية تنخفض، مخاوف وهواجس، القمر ببرج السرطان افتح عينيك وانتبه لاغراضك وحذر من النميمة والحسد

العذراء: يمكنك المراهنة على هذا اليوم، يحمل لك بعض الاخبار الطيبة والارتياح النفسي والتحرر من بعض القيود، لقاءات دعوات معارف جديدة وترتب اوضاعك، توقع تجربة استثنائية، الاجواء تتعلق بالاخبار الجيدة فاذا كان الجو متأزما اليوم ستجد حلا

الميزان: الأضواء مسلطة عليك وعلى تصرفاتك وتعاملك من مسؤولين وغرباء، لا تبالغ بتقدير قدراتك تجنب الاحتكاكات والمواجهات ما زال أمامك فرص عمل، عمل كثير لكن المحبة والحنان والمواعيد والمعلومات وتحديد علاقاتك تقوم بها، يجب ان تكون متكتم وصابر

العقرب: نهارك فيه حرية تصرف وفرصة لتحسين اعمالك وتطوير مهامك وتسيطر على بعض الاوضاع، ضوء جديد على ميدانك المهني وفرصة يجب ان تدرسها من جديد وللبعض يساعدك اليوم على الدراسة او حملة إعلانية أو سفرة او تتزود بأفكار جديدة وتحكي بامور فنية

القوس: تهتم بأوضاع مهنية، تداخل بأمور مالية تحتار بأمرك وتعيش انفعالات وانشطار برأيين واتجاهين، مع ذلك تجنب الخلافات، لا تحمل نفسك مسؤولية لست متأكدا من اتمامها، انتبه لفواتيرك واستحقاقاتك

الجدي: احلام ومشاريع خاصة وتغيير ببعض مساراتك وحياتك اليومية، لا تتحدى الخصم لان قراراتك قد لا تكون في مكانها، تحفظ على المعلومات التي تطلع عليها بشان الشراكة والعلاقات، اعط فرصة للطرف الآخر

الدلو: مضغوط بالعمل، تشعر بتراجع وانقباض وميل للوحدة وانسحاب من العمل، حاول انهاء المهم من عملك حتى تجد الصدى المطلوب وتحافظ على التأييد ممن يحبك ويحترمك، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك، كن حذر فالكل يريد استغلالك

الحوت: اليوم جيد باحداث إيجابية وتطورات لمصلحتك، اتصال بأحد الاولاد، يحدث ما يجعلك شديد الانفعال، للبعض دور حكم او وسيط او توسيع نشاطات، او تستشير حماستك بنشاطات فنية او ادبية، تكبر بعيون الاخرين والكل ينتظر سماع صوتك في سهرة او لقاء