توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي لكاهن فرنسي..!؟

جهينة نيوز:

وجهت تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى كاهن في شمال فرنسا، وضع قيد المراقبة القضائية إثر الاشتباه بارتكابه هذه الانتهاكات الجنسية في حق شابة من الرعية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المونسينيور لوران أولريش، كبير أساقفة مدينة "ليل"، التي تنتمي إليها هذه الأبرشية: "علقت مهام الأب فانسان ستركمان بانتظار نتائج المسار القضائي".

وتقدمت المدّعية، وهي من مواليد العام 1990، بشكوى الثلاثاء في شأن هذه الأفعال التي تزعم أنها وقعت بين العامين 2004 و 2008، عندما كانت بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر.

وأوضح مصدر من النيابة العامة في دنكيرك لوكالة "فرانس برس"، أن "الروايات متضاربة. فالمتهم يقرّ بإقامة علاقات جنسية مع هذا الشابة، لكنه يوضح أنها جرت بموافقة الطرف الثاني، وذلك بعد أن أتمت (الشابة) الخامسة عشرة من العمر". ووضع الكاهن في الحبس الاحتياطي الخميس، ووجهت إليه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.