مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة لمدة 30 يوما في سورية

جهينة نيوز

اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع مشروع قرار يطلب وقف اطلاق نار في سوريا “في اسرع وقت” لافساح المجال أمام وصول المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوماً من المداولات.

ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات “كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة”. والهدف هو “افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة

وفي كلمة ألقاها بعد عملية التصويت، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور عياد العتيبي، إن المهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين في سوريا.

من جانبها، أعلنت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي أن الولايات المتحدة تريد إنفاذ وقف النار في عموم سوريا. وأضافت أن على "النظام السوري وحلفائه" وقف الهجمات على الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

فيما أعرب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، عن شكره للكويت والسويد على جهودهما الجبارة في الوصول إلى توافق بشأن القرار.

وأضاف أن عملية تنسيق وثيقة المشروع استغرقت وقتا طويلا، لأن مسودتها الأولية كانت تضم نقاطا تجعل إحلال الهدنة في سوريا أمرا مستحيلا، مما أثار تحفظ روسيا . وأشار نيبينزيا إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي "القاعدة" و"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة بهما.

كما عبر المندوب الروسي عن قلق موسكو من تهديدات وجهتها الولايات المتحدة للحكومة السورية.

من جهته، دعا المندوب الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، السلطات السورية إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، إضافة إلى دعوته الموجهة إلى الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا، إيران، تركيا) لممارسة "الضغط على النظام السوري"، لضمان تنفيذه أحكام القانون الإنساني الدولي..

وأكد ديلاتر أن عزم فرنسا على بذل كل جهودها لتنفيذ قرار الهدنة، لأن عوامل المواجهة الاقليمية و التي قد تتحول إلى مواجهة عالمية باتت موجودة الان ,مضيفا أن تنفيذه يمكن أن يصبح نقطة محورية في تسوية النزاع في سوريا.

فيما أعرب المندوب الصيني عن ترحيب بلاده بالقرار2401 لأنه يخدم الحل السياسي باعتباره الطريق الوحيد لتسوية الأزمة في سورية.مشددا على أهمية مواصلة محاربة الإرهاب