كيف تم إحباط مخطط إسرائيلي_أميركي من الغوطة الى التنف

جهينة نيوز

كشف مصدر عسكري سوري في دمشق أن الدولة السورية أفشلت مخططا اسرائيليا _أميركيا كان يُدبر في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

و بحسب المصدر فإن المخطط كان يقضي أن يقصف الطيران "الإسرائيلي" عدة مواقع للجيش السوري بريف دمشق ليمهد لإرهابيي جيش الإسلام الإنطلاق من مواقعه في كل من بلدتي "النشابية وأوتايا" في الغوطة الشرقية باتجاه القلمون الشرقي الذي يشهد مصالحة، بالمقابل كان حوالي 5 آلاف مسلح يتجهزون في منطقة "التنف" على الحدود السورية العراقية والتي تتواجد فيها قاعدة أميركية، للانطلاق باتجاه أرياف دمشق للدخول إلى الغوطة الشرقية بغطاء جوي من قبل طيران التحالف الأمريكي على الطريق الذي يسلكونه، وبالتالي إنشاء قاعدة أميركية في الغوطة الشرقية وهو ماتسعى إليه المجموعات المسلحة بغية تهديد أمن العاصمة دمشق.

وبحسب المصدر العسكري فإن الجيش السوري الذي نقلت عنه وكالة تسنيم الايرانية تمكن من إفشال تقدم ميليشيا "جيش الإسلام" باتجاه القلمون الشرقي انطلاقاً من مواقعها في الغوطة الشرقية".

هذا المخطط سرّع في إرسال قوات النخبة وفرق وألوية في الجيش السوري إلى محاور الغوطة الشرقية لبدء عمل عسكري هو الأضخم لتحرير كامل الغوطة الشرقية، الأمر الذي لم يتوقعه "الإسرائيلي" ولا الامريكي الذين أدركوا أن مخططهم بدخول إرهابيهم إلى العاصمة السورية بات أمراً مستحيلا.

وختم المصدر أن قرار الحسم العسكري في الغوطة الشرقية لدمشق اتُخذ ولن تتراجع العمليات حتى إعلان كامل المناطق محررة من ايدي العصابات الإرهابية التي تمطر أحياء العاصمة بعشرات الصواريخ والقذائف بشكل يومي.