لافروف يبحث الأزمة السورية مع والستروم

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم القضايا المتعلقة بعملية تسوية الأزمة في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أن الوزيرين تبادلا خلال المكالمة التي بادر إليها الجانب السويدي وجهات النظر حول التسوية السياسية للأزمة في سورية في إطار المناقشة الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة شهر.

ويشهد مجلس الأمن مشاورات مكثفة منذ يومين بين أعضائه الخمسة عشر بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القرار الذي تقدمت به السويد والكويت حول وقف الأعمال القتالية في سورية.

وكان لافروف أكد أمس أن مشروع القرار لا يحتوى ضمانات لتوقف الإرهابيين المتمركزين فى الغوطة الشرقية عن قصف الأحياء السكنية في دمشق لافتا إلى أنه كي يكون مشروع القرار فعالا فإن روسيا اقترحت صيغة تحوي ضمانات من الدول التي تدعم أولئك الإرهابيين.

وأفادت مصادر أممية بأن الدول الغربية تصر على صيغ تهدف إلى حماية الإرهابيين وليس مساعدة السكان الذين يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية.