4500 طالب في امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية بجامعة دمشق

جهينة نيوز:

تقدم اليوم نحو 4500 طالب وطالبة إلى امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية في الكليات الطبية بجامعة دمشق للعام الدراسي 2017-2018.

وخلال جولة على الامتحانات في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بجامعة دمشق قال وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف في تصريح للإعلاميين: إن “العملية الامتحانية تسير بهدوء وانتظام مع توفير جميع مستلزماتها حيث تجري الامتحانات في جميع الجامعات الحكومية في التوقيت نفسه والأسئلة ذاتها” مشيرا إلى أن نسبة الحضور كاملة تقريبا ولا توجد أي إشكاليات تعرقلها.

ويبلغ عدد طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات السورية أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة.

يذكر أن السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان” اعتمدت كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2015-2016 بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحدا ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي وتعد من السنوات الدراسية للطالب.