طهران: السعودية تورطت في اليمن وستخرج بهزيمة مدوية

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، إن السعودية "تورطت" في اليمن وأنها وقعت في "مستنقع يتعذر الخروج منه"، بحسب تعبيره.

وأضاف قاسمي في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية:" سيأتي اليوم الذي تغادر فيه السعودية اليمن بهزيمة مدوية"، مضيفا أن "التطورات الإقليمية والدولية التي حدثت بسرعة كبيرة وغير متوقعة في السنوات الأخيرة، أفضت إلى حدوث تغييرات في معادلات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الجهات الفاعلة الجديدة مثل الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها قد أصبحت جزءا من لغز المعادلات حيث تحاول دفع عملية الأحداث إلى الحد الذي تلبي فيه مصالحها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس 2015، يدعم القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة مسلحي "جماعة الحوثيين"، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية ومنها العاصمة صنعاء منذ 2014.