فرنسا تستعيد لوحة ثمينة بعد 9 سنوات من سرقتها

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة عن العثور على لوحة للفنان الفرنسي إدغار ديغا، كانت قد سرقت قبل نحو 9 أعوام من متحف في مرسيليا، داخل صندوق أمتعة في حافلة ركاب قرب باريس.

وأوضح وزيرا الثقافة والميزانية في بيان لهما أن شرطة الجمارك عثرت على اللوحة الثمينة في 16 من الشهر الجاري، أثناء عملية تفتيش روتينية للحافلة في منطقة استراحة عند طريق سريع على بعد نحو 30 كم شرقي باريس، وكان متحف أورسيه قد أكد أنها أصلية.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن سبب وجود اللوحة في الحافلة وما إذا اعتقل سارقها.

وتصور اللوحة التي تحمل تسمية "الجوقة" وتعود إلى عام 1877 صفا من الرجال، وهم يغنون في أوبرا "دون جوان".