"ملك القمار" يتبرع بنقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة!

جهينة نيوز

قال أربعة مسؤولين إن البيت الأبيض يدرس قبول تبرع من ملياردير أميركي للمساعدة في تمويل نقل السفارة الأميركية في تل ابيب إلى القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس ما "إذا كان من المفروض قبول الأموال التي اقترح شيلدون أديلسون، مالك عدد من الكازينوهات، أن يقدمها لتمويل نقل السفارة".

ويعتبر أديلسون المعروف بـ"ملك القمار" أحد أكبر المانحين للحزب الجمهوري، كما أنه من مؤيدي نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

وتواصل واشنطن البحث عن الموقع "الأمثل" للسفارة، حسب "ذا تايمز"، التي قالت إن السفير وعدد قليل من الموظفين سيتخذون من مقر صغير في حي أرنونا بالقدس مكتبا لهم إلى غاية بناء مقر السفارة. وسيبقى معظم موظفي السفارة في تل أبيب.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة جديدة لها بالقدس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكتب وزير النقل الإسرائيلي، الجمعة "أود أن أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قرار نقل السفارة الأميركية بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الـ70". ليس هناك هدية أكبر من ذلك. الخطوة الصحيحة والأكثر. شكرا يا صديقي".

ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تعقيبا على قرار الإدارة الأميركية، وقال انه قرار مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة. معتبراً ان خطوة ترامب بانها كل المشكلة وليست جزء من المشكلة.