ما هي علاقة يوتيوب بالعدوان التركي على عفرين..؟

جهينة نيوز

لاحظ ناشطون أن موقع يوتوب الأمريكي يقوم بحذف فيديوهات عمليات المقاومة السورية في عفرين و لكن الجديد هو قيام يوتوب بالترويج لفيديو لاستهداف الجيش التركي للقافلة السورية التي تحمل مساعدات انسانية الى عفرين و حذف فيديو الرد السوري.

و صباح اليوم نشرت وكالة سبوتنك الخبر مع فيديوهين يحويان القصف التركي و الرد السوري و خلال دقائق معدودة قام يوتوب بحذف الفيديو الذي يحوي مشاهد الرد السوري على الاحتلال التركي, و هو ما يؤكد الفرضية القائلة أن العدوان التركي على عفرين جاء بأمر أمريكي و ما يجري بين الأمريكي و التركي ليس أكثر من تبادل أدوار.