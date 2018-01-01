ما هي علاقة يوتيوب بالعدوان التركي على عفرين..؟

السبت, 24 شباط 2018 الساعة 10:04 | سياسة, محلي

ما هي علاقة يوتيوب بالعدوان التركي على عفرين..؟

جهينة نيوز

لاحظ ناشطون أن موقع يوتوب الأمريكي يقوم بحذف فيديوهات عمليات المقاومة السورية في عفرين و لكن الجديد هو قيام يوتوب بالترويج لفيديو لاستهداف الجيش التركي للقافلة السورية التي تحمل مساعدات انسانية الى عفرين و حذف فيديو الرد السوري.

و صباح اليوم نشرت وكالة سبوتنك الخبر مع فيديوهين يحويان القصف التركي و الرد السوري و خلال دقائق معدودة قام يوتوب بحذف الفيديو الذي يحوي مشاهد الرد السوري على الاحتلال التركي, و هو ما يؤكد الفرضية القائلة أن العدوان التركي على عفرين جاء بأمر أمريكي و ما يجري بين الأمريكي و التركي ليس أكثر من تبادل أدوار.


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