الكويت تكشف سبب فشل مجلس الأمن في الاتفاق على موعد بداية الهدنة بسورية!

جهينة نيوز

صرح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بأن أسباب تأجيل التصويت على قرار جديد حول سورية تعود لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على موعد بداية الهدنة في المنطقة.

وأوضح العتيبي: “في الوقت الراهن لا يوجد هناك توافق في الآراء، لكن الدبلوماسيين قريبون من التغلب على خلافاتهم”.

وقدمت روسيا الخميس الماضي تعديلات على هذه الوثيقة تقضي بعدم تحديد مواعيد ملموسة لبداية نظام وقف إطلاق النار، بل إعلان ضرورة “وقف المواجهات بأسرع وقت ممكن”.

وأعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن القرار الجديد يجب أن يكون فعالا، مضيفا أن الصيغة التي تقترحها موسكو، تسمح بجعل بداية الهدنة حقيقية ومعتمدة على ضمانات كل الأطراف المتواجدة في الغوطة الشرقية. وأشار إلى أن هذه الضمانات يجب أن يدعمها اللاعبون الدوليون وخاصة من يؤثر على الجماعات المتطرفة المتواجدة في هذه المنطقة.

يذكر أن مشروع القرار الجديد حول سورية الذي تقدمت به السويد والكويت، يقضي بالالتزام بهدنة لمدة 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين. وأشار القرار إلى أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات العسكرية ضد “داعش” و”جبهة النصرة” و”القاعدة” وغيرها من المنظمات المرتبطة بـهم.