اختطاف أكثر من 110 فتاة في نيجيريا من قبل مسلحو "بوكو حرام"!

جهينة نيوز

اختطفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية 111 فتاة، خلال هجوم إرهابي على مدرسة في ولاية يوبي النيجرية، وجاء ذلك وفقا لصحيفة "بي ام نيوز" المحلية، نقلا عن مصادر في الشرطة.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن اختطاف 46 فتاة، إلا أن الشرطة نفت مسألة اختطافهم.

وبثت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، في عام 2016 تسجيلا مصورا يظهر فتيات اختطفهن التنظيم من مدينة شيبوك شمال شرق نيجيريا في نيسان/أبريل 2014، مؤكدة أن بعض الفتيات لا زلن على قيد الحياة في حين أن أخريات لقين حتفهن في غارات جوية.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ 4 سنوات، تم تحرير 500 منهم.

وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا.