شركة "إنرجايزر" تطلق هاتفها الاول ذو البطارية "الحلم"!

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "إنرجايزر" المتخصصة في تصنيع البطاريات، ستطلق أول هاتف ذكي خاص بها، والذي سيتم توزيده ببطارية وصفت بأنها "الحلم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الأول، سيتم تزويده ببطارية قوية ليس لها مثيل من قبل بسعة تصل إلى 16 ألف ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف إنرجايزر، الذي ستطلق عليه "باور ماكس بي 16 كى برو"، يوم 25 فبراير/شباط الجاري، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

أما عن باقي مواصفات الهاتف، بخلاف البطارية، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.99 بوصة، بمعدل 2160×1080 بيكسل.

كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "ميدياتك هيليو بي 25" بسعة تخزين عشوائية 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما سيتم تزويد هاتف "إنرجايزر" بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن السعر المتوقع أن تطرح هاتفها الجديد به، ولا توقيت طرحه في الأسواق العالمية.