"داعش" يتبنى هجوماً انتحارياً قرب مقر المخابرات في كابول اودى بحياة شخص واصاب آخرين!

جهينة نيوز

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن على أحد المواقع الإلكترونية التابعة له تبنيه للهجوم الانتحاري، الذي وقع صباح اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري في منطقة شاش درك (مقر المخابرات) بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "مهاجم انتحاري فجر نفسه في منطقة شاش درك (مقر المخابرات) ما أدى لمقتل شخص وإصابة 6 آخرين".

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل حركة طالبان، والحركات المتحالفة معها، وتنظيم "داعش".

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن السلطات الأفغانية قد نجحت في الفترة الماضية من إحباط محاولة هجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول.