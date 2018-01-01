أبراج يوم السبت 2018/2/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 24/2: قدرة هائلة على التنظيم عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة يحتفظ بالشباب يحب الصدق، يحب السفر وحدسه قوي جدا، الاشهر القادمة مشغول بامور عائلية وعقارية، توسيع اعمال، للبعض سيارة جديدة وللبعض دسائس وعصي بالدواليب وللبعض مشاريع خطوبة او زواج

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: حاول الاتكال على حدسك، زيارات وسفرة قصيرة، تتلقى دعوة لمشاركة، تنشغل لاسباب مهنية تسهل الموضوع مع محيطك، فرص عظيمة تحقيق امل قديم تسعد به، تكسر حاجز مع الطرف الاخر نشاطات مقابلات اتصالات تظهر عندك

الثور: اتكل على حدسك وطبعك فاليوم انت صائب وجريء، تخلق مسافات بينك وببن الاخرين حتى تتوصل لفرصة مالية، تكره ان تكون شكاكا بالاخرين لذلك تفرض عليك بعض الامور التصرف بحذر، لا تضيع اموالك بامور غير مضمونة، اهتم بحقوقك اكثر من العادة لان جوك مالي اليوم، فرصة مالية في الطريق اليك

الجوزاء: القمر ببرجك، ديناميكي ونشيط تحب الوصول لهدفك يغلب عليك روح القيادة تاخذ دور بالمقدمة، نهارك فيه تجدد ومواجهة لكل ما هو قديم، خبر يغير خططك التي رسمتها، حاول ان تجعل الحظ قريب منك لان نهارك قوي، وضعك جيد قوة وطاقة وسيطرة، النتيجة مضمونة لان القوة لك

السرطان: ابتعد عن الاعمال الجديد ولا تدخل ميدان المنافسة ولا تترك الغيرة تؤثر فيك، تقطع خطوات وتكون منفتح امام الاخرين لكنهم يحاولون احباطك، تستقطب الناس من حولك والنميمة والمعاتبة جاهزة وحاضرة، حاول الخروج من جو الاخصام والحساد

الأسد: تنشط في دائرة علاقاتك الاجتماعية، تكثر واجباتك ويلاف حولك البعيد والقريب، تحصل على نتيجة مرضيةة لامور سابقة، بامكانك ان تلم الشمل وتعزز علاقاتك لتحصل على فرصة ومساعدة من الاصدقاء، استغل هذا اليوم فوضعك رائع ويحسدك احد عليه، احتفظ باوراقك الرابحة لان القمر يدعمك

العذراء: لديك التزام بعمل وتحاول تقديم أداء جيد لذلك اهتم بالتفاصيل والعصبية لا تتهرب من واجباتك، لا تهرب ولا تدخل بنقاشات ما منها فائدة، كن متيقظا ودعم صورتك ومركزك الاجتماعي، انتبه من التصرفات العشوائية لانك ستعطي اهتمام اكثر للعمل، مطلوب منك الهدوء والحفاظ على مكانتك وسمعتك

الميزان: يوم مناسب لتطرق أبواب لصالحك وتكون تحت الاضواء من خلال اتصال مهم او سفر او تعامل مع قضية تخص أوراق رسمية او امور ادارية، ترتبط أحداثك بالامور التي فيها وجهات نظر وفيها تواصل وعروض مغرية وعلاقات عامة، عندك حلم يتحقق اليوم

العقرب: واصل ما بدات من عمل سابق، انتبه لصحتك لا تسمح للواجبات بالتراكم عليك، عندك عمل كثير وتنقل من مكان لمكان، عداوات واهمال ووضعك الصحي في تراجع، كن عند حسن ظن الاخرين، عندك مؤامرات انتبه منها

القوس: تركز على الشراكة حياتك الخاصة بحاجة للتدعيم والتحسين وتحديد ما تريد وبحاجة للابتكار، لا تتأفف اوهام كثيرة عناية إلهية تحيط بك لا تهدر وقتك بالتوتر الغير لازم، إشارات تدل على عتب أحد الشركاء عليك لذلك كن ديبلوماسي حتى لو ظهرت بعض العراقيل، اعمل جسر تواصل مع الشريك وعزز علاقاتك

الجدي: نهار مضغوط بالعمل حاول إنهاء واجباتك المتراكمة وخاصة الاعمال المهمة، قلبك قوي حتى تنهي مهامك وتحقق ربح وفائدة، يوم للتغييرات والتنقلات وتلتقط أنفاسك بصعوبة بسبب ضغط العمل، غذاؤك وصحتك هما الاساس، على الرغم من المنعطفات العابرة في محيط عملك تجد احدا يساعدك، اطلب مساعدة

الدلو: ركز على العاطفة مع الأحبة، تشعر بحالة من الرضى، تتقبل العواطف والمشاكل وتأخذها بهدوء وتتغلب عليك الواقعية، حياتك نشطة تؤدي واجباتك وقد تغير مكان إقامتك، تلبي رغبة بصدر رحب تشارك اطفال وتستقبل زوار، تحتاج مساعدة، سهرة رائعة اليوم

الحوت: تركز على امور بيتية عقارية شخصية لذلك حسن من شعبيتك بدعم من العائلة، حاول ان تكون لطيف وتحاشى الفوضى، لا تقع فريسة صراع داخلي لان نهارك فيه مشكلة بسبب عطل او تصليحة، حاول ان تكون هادئا ومع العائلة حتى يتعاونوا معك وخاصة ان القمر بمربعك