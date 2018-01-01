حتى أنتِ يا "سانا"؟! ... تصويت مثير للغرابة في موقع وكالة أنبائنا!

جهينة نيوز- خاص

فوجئ متصفحو موقع وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) بوجود تصويت في أحد اركان الموقع جاء فيه حرفياً:

استطلاع: هل تريد الولايات المتحدة من خلال وجودها في سورية

-حماية داعش

-محاربة داعش

وإنه إذ لا يسعنا إلا أن نستغرب نشر مثل هذا التصويت في وكالة أنبائنا الوطنية بعد سنواتٍ دامية من محاربة هذا التنظيم الإرهابي والقضاء على معظم فلوله في محافظاتنا بفضل تضحيات جيشنا العربي السوري، فإننا نرجو من وكالة "سانا" توخي الدقة في معلوماتها، ذلك أن التنظيم الإرهابي المذكور يتواجد حالياً بصيغة سياسية خادعة ومجهولة –وخاصة في بعض مناطق الفرات- لتوفير عذر ومبرر لاحتلال القوات الأميركية لأجزاء من سورية وتشجيع الانفصاليين على مشروعهم ضد الدولة السورية...

ومن ناحية أخرى فإنه من غير المعقول أن يسمي تصويت "سانا" الاحتلال الأميركي في سورية بـ"وجود"، ولعل الالتزام بالمصطلحات الصحيحة هو من أهم أولويات العمل الإعلامي الوطني.