منتخب لبنان لكرة السلة للرجال يفوز على منتخبنا في تصفيات كأس العالم

جهينة نيوز:

خسر منتخب سورية لكرة السلة للرجال امام نظيره اللبناني بنتيجة 63-87 نقطة في اولى مباريات النافذة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم بكرة السلة -الصين 2019-التي تجري في العاصمة بيروت.

وسيلتقي منتخبنا الاثنين القادم مع نظيره الاردني في بيروت ضمن النافذة ذاتها علما أن منتخبنا فاز ضمن النافذة الاولى على الهند بنتيجة 74-52 نقطة وخسر مع الأردن بنتيجة 109-72 نقطة.

وبقي له نافذة واحدة سيلتقي من خلالها مع الهند وفي حال حصوله على المركز الثالث في ختام المرحلة الاولى من التصفيات سيتأهل إلى المرحلة الثانية حيث ينص نظام التصفيات على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثانية التي تضم 9 منتخبات تأهلوا من المجموعات الثلاث الأخرى من التصفيات في المرحلة الأولى ليصبح العدد 12 منتخبا تنقسم إلى مجموعتين يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريق حل في المركز الرابع إلى كأس العالم.

وتضم بعثة منتخبنا كلا من عضو الاتحاد جاك باشاياني رئيسا وفايز قباني مديرا للمنتخب وماهر ناصر معالجا ومهند الحسني منسقا إعلاميا واللاعبين .. وليام حداد/ انطوني بكر/ عبد الوهاب الحموي/ شريف العش/ هاني ادريبي/ جميل صدير/ وائل جليلاتي/ نديم عيسى/ طارق الجابي/ جوستن هوكينز/ عمر الشيخ علي/ حكم عبد الله/ ميشيل معدنلي/ جوني ديب.