تغريدة تكلف «سناب شات» أكثر من مليار دولار

جهينة نيوز:

رغم صغر سنها، فإن التأثير القوي الذي تتمتع به نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان، وصل إلى حد التسبب بخسائر لشركة سناب شات وصلت إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بسبب تغريدة واحدة منها.

وكانت جينر، البالغة من العمر 20 عاما، قد غردت على حسابها على تويتر قائلة: "هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنني أنا فقط (التي توقفت عن استخدامه).. هذا محزن جدا".

وبعد أن نشرت جينر التغريدة لمتابعيها البالغ عددهم 24.5 مليون شخص، خسرت أسهم سناب شات 1.3 مليار دولار من قيمتها في البورصة.

وحاولت جينر تدارك ما حدث، فأطلقت تغريدة أخرى قالت فيها: "لا أزال أحبك سناب شات.. حبي الأول".

وكانت سناب شات قد أجرت تعديلات على التطبيق، الذي شهد اعتراضا من ملايين المستخدمين حول العالم، ووقع مليون شخص عريضة تطالب سناب بالعدول عن التغييرات.