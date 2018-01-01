طائرة غوارديولا تخضع للتفتيش في اسبانيا

جهينة نيوز:

فتشت الشرطة الإسبانية الطائرة الخاصة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لدى وصولها الأحد الماضي إلى مطار إلبرات في برشلونة، للتحقق مما إذا كان زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي كارلس بوتشدمون على متنها، حسب ما قالت صحيفة الماركا، الجمعة.

ولجأ بوتشدمون إلى بلجيكا العام الماضي بعد استفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، حيث صوت الناخبون لصالح الانفصال، الذي رفضته الحكومة المركزية للبلاد.

وصعد رجال الشرطة إلى طائرة غوارديولا للبحث عن أي علامات تدل على الزعيم الكتالوني، رغم أنه لم يكن على متن الطائرة سوى مدرب مانشستر سيتي وزوجته وأولاده فقط.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية أن الموقف نفسه تكرر مع طائرة غوارديولا، الخميس الماضي، وهي في طريقها إلى برشلونة. وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات روتينية.