اتحاد المصدرين يدرس إقامة «صنع في سورية» في ليبيا

جهينة نيوز:

قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري إياد محمد إن الاتحاد وضع خارطة طريق للتوجه نحو السوق الليبية نظرا لأهميتها الكبيرة للصادرات السورية.

وأشار محمد الى أن الاتحاد يدرس إمكانية إقامة معرض “صنع في سورية” في ليبيا خلال شهر رمضان وعيد الفطر لأن المنتجات السورية تحظى بخصوصية واهتمام كبير من المستهلك الليبي حيث سيقوم الاتحاد بالتواصل مع الجهات الليبية المعنية لتحقيق هذا الهدف.

ولفت محمد إلى المشاركة الليبية الواسعة في معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج الذي أقيم مؤخرا في مدينة المعارض بدمشق والذي شكل منصة للانطلاق نحو خلق حالة من الحوار مع الوفد الاقتصادي الليبي من أجل تأطير التعاون بما ينعكس على نوع التصدير وامتداده نحو الاستثمار مستقبلا مشيرا إلى أن الوفد وقع عقودا كبيرة خلال المعرض لتوريد الألبسة السورية إلى الأسواق الليبية.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين أن الوفد الاقتصادي الليبي اطلع على هامش مشاركته في المعرض على الفعاليات الاقتصادية والقوانين السورية وتم الاتفاق على تفعيل العمل الاقتصادي في ليبيا متوقعا أن تشهد حركة الصادرات السورية باتجاه ليبيا نموا واضحا على أن يمتد هذا التدفق عبر ليبيا إلى أسواق شمال إفريقيا التي تتقبل المنتج السوري.

وأكد محمد أن الحكومة السورية تدعم بشكل كبير كل المبادرات التي تسعى إلى فتح الأسواق التصديرية واستعادتها من خلال سياسة داعمة للتصدير وتأمين انسياب السلع إلى الأسواق الخارجية دون صعوبات مشيرا إلى وجود أرضية صلبة يمكن البناء عليها للإنتاج والتصدير بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسيع الصادرات وتأمين القطع الأجنبي للبلاد.