الملك سلمان يسحب ملفات 3 دول عربية من ولي العهد

جهينة نيوز:

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سحب إدارة ملف علاقات بلاده مع الأنظمة الملكية العربية خاصة ( الأردن والمغرب وسلطنة عمان ) من نجله ولي العهد بعد أن انتابته حالة من القلق حول تدهور علاقات بلاده مع هذه الأنظمة نتيجة سياسات نجله.

وبحسب المصادر الخليجية فإن تأسيس ولي العهد لجيش إلكتروني من آلاف الموظفين لمهاجمة دول عربية لا تلتزم بالسياسات السعودية بالكامل، والتطاول على رموزها لعب دورا كبيرا في تأزيم العلاقات مع هذه الدول، إلى جانب استخدام سلاح المساعدات المالية كورقة ضغط.

وأكدت المصادر أن سياسة المملكة طوال العقود السابقة كانت ترتكز على إقامة تحالفات استراتيجية عالية المستوى مع دول مثل المغرب والأردن الى جانب دول الخليج، ودرست فعليا ضم البلدين المذكورين (الأردن والمغرب) الى مجلس التعاون الخليجي باعتبارهما المخزون الرئيسي في مواجهة “التمدد” الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أنه وفي ظرف شهور، تدهورت جودة العلاقات بين السعودية وأنظمة ملكية لتضاف الى علاقات متوترة مع العراق وسوريا، وباردة مع تونس والجزائر والسودان.وأوضحت المصادر أن المملكة كانت تتبنى معيارين أساسيين لتحديد طبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى، وهما الموقف من الحرب التي تخوضها ضد الحوثيين في اليمن، والحصار الذي تفرضه مع ثلاث دول أخرى على قطر، حيث اتخذت مواقف تتسم بالمقاطعة مع أي دولة لا تؤيد الحرب في الملف اليمني،او تقيم علاقات طبيعية مع قطر،الامر الذي أدى الى فتور علاقاتها مع معظم الدول العربية، وخاصة الكويت والجزائر والمغرب والأردن، وأخيرا السودان.

في غضون ذلك قال موقع مجتهد : “يتحدث المقربون من ولي العهد السعودي أن شخصيته قلقة جدا ويظهر عليه الاضطراب والشرود، واذا أراد التركيز يبدو عليه الإرهاق الذهني .وفيما يتعلق بقضية احتجاج بعض الامراء بقصر الحكم، أكد مجتهد في تغريدة جديدة أن العدد الكلي للذين توجهوا عند قصر الحكم كان 70 من أحفاد سعود الكبير اعتقل من هؤلاء حوالي 40 وليس 11 القوة التي اعتقلتهم 800 شخص منهم 700 بلاكووتر والباقي حرس ملكي حصلت معركة مع بلاكووتر أدت الى إصابات شديدة في الطرفين”.

يشار إلى أن النائب العام السعودي سبق وان أكد حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم . وقال بيان صادر عن النيابة العامة أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر أمر “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل، وتم القبض عليهم.

وبينت النيابة أنه تم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم. وزعم البيان أن “التوجيهات الكريمة واضحة”، وتؤكد أن “الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان”.وتعد هذه سابقة في تاريخ السعودية الحديث، أن يتجمهر أمراء اعتراضا على أمر ملكي.