الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تشارك في إحياء عيد “حماة الوطن” الروسي

جهينة نيوز

شاركت الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله في الحفل الفني المركزي بمناسبة إنشاء الجيش الروسي الذي بات يعرف بعيد “حماة الوطن” بحضور كبار مسؤولي القيادة الحكومية والعسكرية في روسيا الاتحادية.

وجاءت مشاركة الفرقة السورية ضمن فقرة “معركتنا” في الحفل الذي أقيم في قصر المؤتمرات بالكرملين حيث قدمت وصلات موسيقية مصحوبة بأغان وأناشيد وطنية حظيت بإعجاب المشاهدين.

كما شاركت في الحفل فرق فنية أكاديمية روسية معروفة ومنها فرقة ايغور مويسييف وفرقة بياتنيتسكي وفرقة قوزاق منطقة كوبان وفرقة الغناء والرقص للجيش الروسي باسم ألكسندروف وفرقة موسيقية تابعة للقوات المسلحة الكازاخستانية.

وأدى كبار الفنانين والمطربين في روسيا الاتحادية فقرات تتغنى ببطولات الجيش الروسي ومنهم يوسف كوبزون وليف ليشينكو وفلاديمير مينشوف ونيكيتا ميخالكوف وغيرهم من مشاهير رجالات الفن والمسرح الروسي.