الحكم على ثلاثة اكاديميين بسبب رسالة للحكومة التركية

جهينة نيوز:

أصدرت المحكمة التركية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة أكاديميين أتراك بتهمة الإرهاب، على خلفية توقيعهم عريضة عام 2016 تدعو لوقف العنف ضد الأكراد الأتراك.

وعوقب الثلاثة وهم من جامعة إسطنبول بالسجن مدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ، حيث يعتبرون أول المدانين من بين 148 أكاديميا، وتجري محاكمتهم بسبب توقيعهم على رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة التركية.

وأدين كل منهم بتهمة استخدام الإعلام في نشر الدعاية الإرهابية، حيث تضمنت الرسالة عنوانا " لن نكون طرفا في هذه الجريمة" كرد فعل على تصعيد القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المحظور بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف العام في 2015.

وفرضت الحكومة التركية حظرا للتجوال في مناطق عديدة من جنوب شرق البلاد، وتعرضت بعض المناطق التي تسكنها غالبية كردية للقصف بأسلحة ثقيلة.