فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يلعب على حافة نافذة بالطابق التاسع لمبنى سكني

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "Daily Mail- ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو لطفل عمره 3 سنوات، ظهر خلاله وهو يتحرك على حافة نافذة توجد في الطابق التاسع لمبنى سكني في مشهد يحبس الأنفاس، خاصة وأنه بدا في عدة لقطات وكأنه على وشك السقوط.

وذكر أنه قد تم التقاط ذلك الفيديو في مدينة "غويانيا" بالبرازيل.

وجاء في تقارير إخبارية أن الطفل ظل يتحرك على حافة النافذة بهذا الشكل لوهلة، وبدا الأمر وكأن ذلك أشبه بوسيلة ترفيهية أو "لعبة" بالنسبة إليه، حتى أنه استمر في القيام بذلك حتى ظهرت سيدة يُعتقد أنها والدته وقامت بإبعاده عن النافذة على الفور.

ولحسن الحظ، فإن الطفل لم يتعرض للأذى، إلا أن التصرف الذي أقدم عليه كان يمكن أن تكون له عواقب كارثية، لكن العناية الإلهية تدخلت