البحرية التركية تهدد سفينة حفر ايطالية قبالة قبرص

جهينة نيوز:

هددت خمس بوارج حربية تركية بمواجهة سفينة حفر ايطالية الجمعة حاولت كسر الحظر المفروض عليها والتقدم للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، بحسب ما أفاد مسؤولون قبارصة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية فيكتوراس بابادوبولوس إن سفينة الحفر التابعة لشركة "ايني" الايطالية للطاقة حاولت التقدم للتنقيب عن الغاز في منطقة "بلوك 3" قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة المتوسطية، رغم الحصار الذي تفرضه السفن الحربية التركية على هذه المنطقة منذ التاسع من شباط/فبراير.

واضاف بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية إنه اثناء توجه سفينة شركة "ايني" للحفر نحو "بلوك 3" "اعترضتها خمس بوارج حربية تركية فاضطرت إلى التراجع بعدما هددت (البوارج) باستخدام القوة ومواجهتها".

لكن رئيس مجموعة "ايني" كلاوديو ديسكالزي قلل من أهمية الخلاف المستمر منذ أسبوعين، حيث قال للصحافيين في ايطاليا إن شركته لن تتخلى عن عمليات التنقيب التي تجريها قبالة قبرص، لكنها ستنتظر التوصل إلى حل دبلوماسي لبدء عملياتها.

وقال "اعتدنا على احتمال اندلاع نزاعات. لم نترك ليبيا او اي دولة أخرى حيث كانت هناك اوضاع معقدة. هذا الأمر آخر ما يقلقني. نحن مطمئنون تماما".

وأكد ديسكالزي "هناك احتمال كبير بأن نضطر في الأيام القليلة المقبلة إلى نقل" السفينة لدولة أخرى كما كان مخططا في البداية.

وأضاف "لاحقا، سنعود الى قبرص في انتظار ان تتوصل الدبلوماسية الدولية الى حل".

ويوم الأربعاء، قال الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس إن قبرص ستواصل عمليات التنقيب بغض النظر عن التهديدات التركية.

لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر شركات الطاقة الأجنبية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.