واشنطن تحدد موعد نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

جهينة نيوز:

ذكر مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة أبوابها في ايار المقبل.

وأعلن ذلك المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في حديث إلى وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

وأكدت قناتا "Hadashot new" و"العاشرة" الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان «استقلال» كيان الاحتلا واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين صهاينة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن أربعة مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض ينظر إلى مبادرة من رجل الأعمال الأمريكي من أصول يهودية المنتمي إلى الحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، لتمويل المرحلة الأخيرة من أعمال بناء مقر السفارة الجديدة في القدس.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرس شرعية قبول مساهمات من قبل رجل الأعمال لتغطية جزء من تكلفة أعمال البناء.