هولندا تعترف رسميا بـ«إبادة الأرمن» إبان الحكم العثماني

جهينة نيوز:

صوت البرلمان الهولندي بأغلبية كاسحة للاعتراف بـ"إبادة" الأرمن وإيفاد ممثل للحكومة إلى يريفان في 24 أبريل في ذكرى المجازر التي ارتكبت بين 1915 و1917.

يأتي اعتراف النواب الهولنديون الرسمي بإبادة الأرمن إبان الحكم العثماني ليزيد من الضغوط الدولية على تركيا التي تنكر ما يعرف بالجريمة الكبرى التي يقول مؤرخون إنها أودت بحياة 1.5 مليون شخص.

ويقدر الأرمن بما بين مليون ومليون ونصف عدد ضحايا الحملات المنهجية ضدهم من قبل السلطات العثمانية.

واعترف عدد كبير من المؤرخين واكثر من عشرين دولة من بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بحصول إبادة.

ويرى محللون أن تركيا تخشى من الاعتراف بهذه المذبحة كونها ستشكل أساسا لمطالبتها بتعويضات مالية ضخمة إضافة إلى إرجاع أراض في شرقي تركيا كان يملكها سكان من القومية الأرمينية.

وبذلك تنضم هولندا إلى أكثر من 20 دولة، أغلبها في أوروبا، تعترف رسميا بالمذابح البشعة.

وفي عام 2015 صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على قرار بشأن الاعتراف في مذابح الأرمن، بمناسبة الذكرى المئوية ما حرص النواب الأوروبيون على مطالبة كافة الدول الأوروبية بالإعتراف بمذابح الأرمن على أنها عملية إبادة جماعية.