الفيفا يقرر غلق شكوى نيمار ضد نادي برشلونة

جهينة نيوز:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم غلق الشكوى التي تقدم بها البرازيلي نيمار ضد ناديه السابق برشلونة، والتي يطالب فيها بـ23 مليون جنيه إسترليني.

وذكر مصدر في الفيفا أن 23 مليون جنيه إسترليني (26 مليون يورو) هي حصة نيمار من تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، إلا أنه لم يحصل عليها بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي دفعه إلى رفع شكوى لدى "الفيفا".

وقال الاتحاد الدولي للكرة إن السبب وراء غلق "قضية نيمار" هي أن اللاعب لجأ إلى القضاء الإسباني من أجل المطالبة بحقوقه وهو نفس الأمر الذي اتجهت إليه إدارة برشلونة.

وأضافت "لا يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في التدخل كطرف في القضية قبل الفصل فيها داخل أسوار المحكمة".

يشار إلى أن نيمار صاحب الـ25 عاما، انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفها تاريخ كرة القدم.