اليورو يتجه لتكبد ثاني أكبر خسارة في 4 أشهر

جهينة نيوز:

تراجع اليورو، اليوم الجمعة، متجها لتكبد ثاني أكبر خسارة أسبوعية في نحو 4 أشهر، مع تقليص المستثمرين لمراكزهم قبل أسبوع مهم لأسواق العملات العالمية على صعيد الأحداث السياسية في أوروبا.

ومن المنتظر إعلان نتائج الانتخابات العامة الإيطالية في الرابع من اذار، كما سيجري الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في ذلك اليوم تصويتا لأعضائه على الانضمام لحكومة ائتلافية أخرى مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، وهما حدثان قد يثيران تقلبات جديدة في السوق.

وفي ظل ما أظهرته مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة ومحضر الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في كانون الثاني من علامات على توخي صناع السياسات الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة في ضوء قوة اليورو، يبحث المستثمرون عن محفزات جديدة لشراء العملة الموحدة ودفعها للارتفاع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمائة إلى 89.873، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في عشرة أيام عند 90.235 الخميس، مرتفعا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 88.253، الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي، قبل أن تفقد موجة صعوده بعض الزخم. ولايزال المؤشر متجها لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.9 بالمائة.