مشاهد من استهداف الطيران الحربي لاوكار الارهابيين في الغوطة الشرقية

الجمعة, 23 شباط 2018 الساعة 18:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد من استهداف الطيران الحربي لاوكار الارهابيين في الغوطة الشرقية


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