أبراج يوم الثلاثاء 2018/2/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٣/ ٢: قدرة هائلة على التنظيم عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة يحتفظ بالشباب يحب الصدق، يحب السفر وحدسه قوي جدا، الاشهر القادمة مشغول بامور عائلية وعقارية، توسيع اعمال، للبعض سيارة جديدة وللبعض دسائس وعصي بالدواليب وللبعض مشاريع خطوبة او زواج

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ثقة بالنفس عالية ولقاء مهم، تجد حل لمشاكلك المستعصية بلمحة بصر، يوم للحكي والزيارات والاخوة والاخوات، طاقتك عالية فيها تفاؤل، حاول ان ترى كل شيء جميل، حركة وتواصل

الثور: قادر على الانتصار، معالجة لبعض العراقيل الطارئة، ترضية لخواطرك، نهارك متطلب، تحتار بأمرك تضطر لترك فكرة من اجل العودة لمهامك والحظ لا يتخلا عنك بالمال والاعمال الناجحة، حاول ان تفهم حاجات الاخرين وظروفهم، شروق الشمس يدق بابك وهو يعني المال بالنسبة لك

الجوزاء: القمر ببرجك، إعادة بناء من جديد تصلح الامور، تساعد الاخرين، نهار جيد بحاجة لوجوه جديدة، تخوض تجربة لم تعهدها من السابق لذلك ترفض محاولة البعض بتقييدك، اعمالك تنجزها بسرعة نهارك للسلطة والقوة والتغييرات الايجابية، تضع كل طاقتك وتملك اجنحة تستخدمها اليوم

السرطان: كن متأنيا وديبلوماسيا، لا تعرض مشاريعك وأفكارك للخطر، حافظ على سلامتك وصحتك ، التباسات تحتاج لتغيير بالاجواء، تميل للتشاؤم حاول ان تتخلى عما يزعجك او يبتزك، مجال جديد يدخل حياتك، اقفل أذنيك عما لا تريد سماعه، تنتظر خبر لا تسمعه اليوم، تفاجأ بمن يغير رايه كل ساعة، انتبه من المنافسة ولا تطلع على القرارات

الاسد: القمر بالجوزاء يريحك، اندفاع وشجاعة وجرأة، تعمل من اجل قضية عامة وتحقق بعض الرغبات، تشارك بمناسبة اجتماعية وتذهب مع الاصدقاء في رحلة محببة لك، تطلب مساعدة او امنية تتحقق، وقت جيد لتتعرف لوجه جديد، نهارك غير قابل للقياس

العذراء: نهارك متطلب جدا، الكل ينتظر منك جواب، تتخذ قرار، تجد جواب على تساؤلات تطرح اليوم، نهارك متعب تحتاج للراحة، تفاجئك احداث مربكة أو تسمع خبر، تغير بعض المواضيع تضطر لشرح تفسير لما قلت او عانيت، احفظ ماء وجهك وحاول البحث في العمق لخلق جو للعمل

الميزان: تعود للظهور بقضية معقدة اعتقدت أنها سويت تنظر إليها بوضوح وتفهم بعض جوانبها، لقاء مهم واستراتيجية، اتصالات لمسافات بعيدة، ورش عمل، استقبال زوار مو بعيد، مساعدة خارجية، تسمع خبر ايجابي عن طريق الاتصالات، حكة تواصل لقاءات ومقابلات

العقرب: نهار فيه حماسة توسع آفاقك، يتحدث نهارك عن لقاءات فكرية ودينية مهمة، يغيب بعض الاشخاص او تودع بعض الاشخاص، للبعض فواتير واستحقاقات وديون تخطط لامور جديدة، يعود الماضي لحياتك، مرافقة مريض، اهتمام بأشياء غامضة، حدث يغير لك شيء بنفسك

القوس: مشروع مشترك مع الشريك تتخذ قرار سريع او يطرأ تغيير على علاقتك، تشتد الحركة وتزدهر، نقاشات مطلوب منك الهدوء والتروي وعدم اثارة المشاكل، تعقيد بالعلاقات مع الشركاء العاطفيين او العمليين، شرع ابوابك ونوافذك حتى تاتي الشمس

الجدي: عمل كثير وتسير الامور حسب ما تشتهي، احتمال سفرة خارجية او تخطط لهروض تلوح بالافق لذلك اطلب مساعدة، تعمل في اكثر من مكان، الحكمة تقول ان تكون على معرفة ودراية بكيف تنقذ نفسك من اي مازق، عبر عن آرائك واظهر وتخطى العوائق الاجتماعية، لا تنسى صحتك.

الدلو: يبتسم لك القدر حاول ان تكون هادئا، يحمل لك امور شخصية عائلية، زيارات واتصالات حماسة وتشويق وللبعض اهتمام باولاد او تغيير مكان الاقامة، تشويش على الاحلام والخيارات، امر بحياتك الشخصية يعيدك للوراء لا تضيع الفرص، فرص للمصالحة والشعور بالطمأنينة، سهرة ومنافسة اليوم

الحوت: متقلب المزاج انتبه من المجابهة احتكاك او انتقاد، انجز ما عليك بهدوء دون إثارة ضجة، اطرد الخوف والافكار السوداء الغير مبنية على شيء، خذ نفس طويل وعوض عن بعض النسيان وراجع ذاتك، معالجة شؤون خاصة او بيتية او تصليحات وأعطال