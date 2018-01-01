بـ5 لكمات أنهت حياته !

جهينة نيوز:

5 لكمات وجهتها امرأة- تعمل كساقٍ في بار بمدينة كولومنا بمقاطعة موسكو إلى أحد الزبائن وأردته قتيلا.

تقول كبيرة المحققين في لجنة التحقيقات الجنائية بمقاطعة موسكو،أولغا فرادي إنه في يوم 17 فبراير/شباط الجاري حدث شجار بين هذه المرأة وأحد زبائن البار، تطور إلى عراك بالأيدي. وجهت المرأة إلى رأس الزبون ووجهه ما لا يقل عن خمس لكمات أسقطته أرضا وارتطم رأسه بالقاع ولقي مصرعه. ويشير التقرير الطبي إلى أن الرجل توفي بسبب إصابة في الجمجمة والدماغ.

اعتقلت المرأة وأقيمت ضدها دعوى جنائية وفق مادة "إلحاق أذى متعمد أدى إلى موت إنسان" من القانون الجنائي الروسي. وقد حكمت المحكمة في كولومنا عليها بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ. ولم تستبعد أولغا فرادي أن تطلب لجنة التحقيقات الجنائية إعادة النظر بالقضية واتخاذ إجراءات جديدة بحق المتهمة.

ويذكر أن الرجل القتيل كان من ذوي السوابق الجنائية في مجال السرقة وحكم عليه بالسجن عدة مرات.

المصدر RT