بالصور ..فتاة مصرية محجبة تمارس رياضة الباليه على كوبري النيل !

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 23:49 | منوعات, منوعات

بالصور ..فتاة مصرية محجبة تمارس رياضة الباليه على كوبري النيل !

جهينة نيوز:

اعتادت فتاة مصرية " محجبة " ممارسة رياضة الباليه على كوبري قصر النيل قي قلب العاصمة المصرية القاهرة بعد الثانية صباحا مستغلة خلو الشارع من المارة كي تمارس هوايتها بحرية تامة حتى ساعات الصباح الأولى

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل إعجابهم بالفتاة ولياقتها العالية، طالبين الأندية الكبرى ومعاهد الباليه تبني موهبتها وتأهيلها لتكون إحدى عضوات فرق الباليه وتمثيل مصر.

وأعرب رواد مواقع التواصل وبعد انتشار صور الفتاة عن خشيتهم من انتظار المتطفلين لها في هذا المكان كل ليلة، فيما ذهب بعضهم إلى التعهد بمنعهم ولو بالقوة لو فكروا في مضايقتها ومنعها من ممارسة رياضتها. وتساءل أحدهم قائلا: هل ستعود الفتاة إلى هذا المكان مرة أخرى بعد انتشار وتداول صورها على مواقع التواصل؟


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