شاهد كيف كانت الأجواء قبل لحظات من سقوط قذيفة صاروخية في مدرسة دار السلام في الشعلان قبل يومين

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 23:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

شاهد كيف كانت الأجواء قبل سقوط قذيفة صاروخية بقليل في مدرسة دار السلام قبل يومين


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