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شاهد كيف كانت الأجواء قبل لحظات من سقوط قذيفة صاروخية في مدرسة دار السلام في الشعلان قبل يومين
الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 23:02 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز:
شاهد كيف كانت الأجواء قبل سقوط قذيفة صاروخية بقليل في مدرسة دار السلام قبل يومين
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