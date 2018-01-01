الدفاع الروسية 83 قذيفة أطلقتها الجماعات الارهابية على دمشق خلال 24 ساعه

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، اليوم الخميس، أن الجماعات المسلحة أطلقت من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على الأحياء السكنية في دمشق خلال 24 ساعة.

وقال ممثل المركز يوري يفتوشينكو في إحاطة إعلامية: "الوضع في الغوطة الشرقية يستمر بالتدهور. الجماعات المسلحة غير القانونية تمنع السكان من الخروج من المناطق الخاضعة لهم، وتعرقل أعمال الإجلاء الطبي للهلال الأحمر السوري، والكثير من المرضى أطفال ونساء. يستمر القصف على الأحياء السكنية في دمشق. خلال 24 ساعة أطلق المسلحون من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على مناطق مختلفة من العاصمة السورية. يزداد عدد الضحايا والأضرار".

و في ذات السياق أضاف المركز في بيانه : "تعرض مبنى إدارة محافظة درعا إلى قصف بالمدفعية، أثناء اجتماع للجنة المصالحة الوطنية في المحافظة"، مشيرا إلى أن القصف استمر 30 دقيقة وأن المبنى أصيب بأضرار، إضافة إلى إصابة تسعة مدنيين".

وأشار يفتوشينكو إلى أن المسلحين يتسببون في تعطيل عملية السلام والمفاوضات من خلال أعمالهم، التي تجبر القوات الحكومية على الرد.