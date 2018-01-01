نيبينزيا: المسلحون في الغوطة الشرقية يفشلون مفاوضات التسوية التي دعت لها روسيا

جهينة نيوز

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المسلحين المتواجدين في الغوطة الشرقية أفشلوا مفاوضات تسوية الوضع التي اقترحتها روسيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا: "المسلحون جعلوا من المدنيين المتواجدين في الغوطة الشرقية رهائنا، ويمنعونهم من مغادرة المناطق التي يسيطرون عليها".

وأضاف المندوب الروسي: "مركز المصالحة الروسي دعا المجموعات غير القانونية لتسليم السلاح وتسوية أوضاعهم، لكنهم أفشلوا المفاوضات يوم أمس 21 شباط/ فبراير".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أعلن، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن نظام وقف النار لا يجوز تطبيقه على المنظمات الإرهابية.

وقال الوزير لافروف في مؤتمر صحفي: "القرار الذي يدعوننا لاعتماده… نحن مستعدون للنظر به. لكن لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن يطبق على داعش والنصرة".

وأضاف: "لقد اقترحنا صيغة واضحة، تقول إن نظام وقف النار لا يجب أن يطبق على داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات التي تتعاون معهما وتطلق القذائف على دمشق. الشركاء الغربيون، للأسف، لا يرغبون في إقصاء الإرهابيين عن نظام وقف إطلاق النار. وهذه نقطة تثير التساؤلات أيضا".