الاحتلال التركي و مرتزقته يستعملون الكيماوي ضد المدنيين في عفرين

جهينة نيوز

اكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية نوري محمود، أن تركيا قامت باستخدام الأسلحة الكيميائية في قصف المدنيين في بلدة جندريس التابعة لمدينة عفرين في ريف حلب.

وقال محمود في حديث لوكالة "سبوتنيك، "هناك تقدم لجيش السلطان التركي والإرهابيين المتعاونين معه في بعض القرى الحدودية، وهذه القرى حتى الآن هي مواقع حرب ساخنة، لا يوجد أي قرية ليس بها حرب".

وردا على سؤال حول منطقة جنديريس قال محمود "القصف التركي مستمر، يقصفون مركز المدينة والمدنيين… ويستعملون الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا".

وفي سياق الحديث عن استخدام السلاح الكيميائي من قبل القوات التركية خلال عمليتها العسكرية المستمرة على مدينة عفرين، صرح متحدث باسم "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش" قبل أيام، بأن التحالف ليس لديه أي تقارير مؤكدة عن مزاعم تنفيذ تركيا لهجوم بالغاز في عفرين شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث في تصريح لـ"سبوتنيك" السبت الماضي، إن "التحالف ليس لديه أي تقارير مؤكدة عن الهجوم المزعوم".

و يذكر بأنه يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط، أنه تم إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق القوات التركية قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا في منطقة عفرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجيش التركي استخدم الغازات السامة في منطقة عفرين السورية، ونقل إلى المستشفى ستة أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، وفقا للوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلا عن مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد.

وقال مدير المستشفى: نقلت سيارات الإسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال التركي قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا.