بوتين: جنودنا في سورية يؤدون واجبهم كما ينبغي

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 19:36 | سياسة, عالمي

بوتين: جنودنا في سورية يؤدون واجبهم كما ينبغي

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين/ اليوم الخميس، أن العسكريين الروس الذين يؤدون مهماتهم في سوريا أظهروا الجهوزية العالية والعزيمة والبسالة.

وفي كلمة ألقاها في حفل أقيم في موسكو عشية عيد حماة الوطن، قال بوتين: "أود أن أشكر مرة أخرى جميع من شارك ويشارك حاليا في عمليات قتالية في أراضي الجمهورية العربية السورية. يظهر جنودنا جاهزية ممتازة وهم يؤدون واجبهم كما ينبغي ويقاتلون بعزم وبسالة حتى النهاية!".

وبحسب بوتين فقد تصدرت روسيا في الساحة العالمية من حيث جاهزية قواتها المسلحة ونوعية أسلحتها ومعداتها العسكرية، مؤكدا عزم الدولة الروسية على مواصلة الجهود لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية بكل مكوناتها، بما في ذلك وسائل الردع النووي الاستراتيجية.

وأشار الرئيس الروسي بهذا الصدد إلى إنجازات قطاع الصناعات العسكرية في روسيا، موضحا أن مصانعه ومراكزه العلمية أثبتت فعاليتها وقدرتها على المنافسة.


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