ضباط من الجيش السوري يصلون عفرين.. والجيش سيدخل تل رفعت

جهينة نيوز:

وصلت مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي حيث يدير الجيش التركي وحلفاؤه من الميليشيات المواليه له عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأفادت وسائل إعلام في عفرين بأن مجموعة من ضباط الجيش السوري دخلت عفرين لاستكمال انتشار القوات الشعبية في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت دفعة جديدة تضم عشرات المقاتلين من القوات الشعبية السورية إلى عفرين، مع نشر فيديوهات لسير القافلة بحسب «روسيا اليوم».

وذكرت وكالة "سانا" أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب-نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى، وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة.

وحاول الجيش التركي منع وصول الدفعة الأولى من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدى اقترابها من منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي واكبتها.

وكانت مجموعتان من القوات الشعبية قد دخلتا إلى عفرين في وقت سابق، وانتشرتا في ثلاث نقاط في محيط المدينة هي جنديرس وبلبل وراجو، ورفعتا العلم السوري في المدينة.

جاء ذلك في وقت يواصل فيه الجيش التركي مدعوما من مسلحي "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها أنقرة في 20 من الشهر الماضي ضد الوحدات الكردية في عفرين.

من جهة اخرى كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري سيدخل مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال الساعات القادمة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين "الوحدات" والجيش العربي السوري.

وقال المصدر اليوم الخميس، إنه تم "التوصل لاتفاق يقضي بتسليم وحدات الحماية الكردية مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، التي كانت تحت سيطرتها، للجيش العربي السوري".

وبحسب المصدر فإن "الجيش السوري سيدخل تل رفعت خلال الساعات القادمة بعد مطالبات من وحدات الحماية الكردية".