بالفيديو.. جبهة الغوطة الشرقية جنود الجيش في الخطوط الأمامية

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 19:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو.. جبهة الغوطة الشرقية جنود الجيش في الخطوط الأمامية


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