بايرن ميونيخ يسعى لتمرير الوقت قبل التتويج

جهينة نيوز:

يخوض بايرن ميونيخ الذي اقترب كثيرا من الاحتفاظ بلقبه للموسم السادس تواليا، مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد ضيفه هيرتا برلين السبت في المرحلة 24 من بطولة المانيا لكرة القدم، فيما يهدد مشجعو بوروسيا دورتموند بمقاطعة مباراة الاثنين الجدلية.

وصحيح ان فريق العاصمة هرتا برلين يحتل المركز الحادي عشر، الا ان مواجهة الذهاب مع بايرن انتهت بالتعادل 2-2.

ويتقدم الفريق البافاري، الفائز في مبارياته العشر الاخيرة، بفارق 19 نقطة عن اقرب منافسيه دورتموند، ما يعني ان تتويجه الثامن والعشرين (رقم قياسي) قد يكون وشيكا بحال مواصلة انتصاراته.

لكن بايرن يعيش توترا في غرف ملابسه، بعد اعلان جناحه الهولندي اريين روبن عن انزعاجه من جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على بشكتاش التركي 5-صفر الثلاثاء ذهاب ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا، بفضل ثنائية لكل من توماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال روبن (34 عاما) "كل اللاعبين يريدون المشاركة في مباريات من هذا النوع وأنا أيضا. عندما لا تلعب، يؤلمك الأمر.. لن أضيف المزيد وإلا لذهبت الى مكتب +برازو+"، في اشارة منه الى المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش.

وكان المدرب يوب هاينكس، الفائز في 21 من مبارياته الـ22 في جميع المسابقات، حازما في موضوع روبن عندما سئل عن هذا الأمر، بقوله بعد معادلة فريقه لرقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات (14 عام 1980)، "يتوجب علي إدارة الأمور، وأنا أقوم بما أعتقد أنه الأفضل (للفريق). على الجميع تقبل هذا الأمر".

وحاول القائد مولر تخفيف حدة التوتر بين روبن وهاينكس، بالقول أن الأخير يعاني في مسألة التفضيل بين لاعب وآخر، معتبرا أن "الأمر صعب عليه. البدلاء ساعدونا كثيرا (الثلاثاء). دخل روبن ومنحنا الاندفاع، و(الفرنسي) فرانك ريبيري لعب جيدا ايضا (دخل في الدقيقة 81). نحن بحاجة دائما الى هذه الطاقة الاضافية القادمة من مقاعد البدلاء".

وبموازاة ذلك، أسف ماتس هوملس المدافع البارز في صفوف بايرن استخدام الصحافيين كل كلمة من لاعبي النخبة لاثارة الجدل، وحذر من ان اللاعبين "سينتهي بهم المطاف بقول الامور التافهة".

وقال بطل العالم في مقابلة صحافية "اولئك الذين يتصدون لمواضيع محرجة يفتعلون الفضائح. اي اقتباس تافه يتحول الى عنوان عريض. اذا استمر الامر، سيعطي اللاعبون معلومات أقل أهمية وسنكتفي بمحتويات غير هامة مثل اني بي ايه (دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين)".

ويغيب عن بايرن صانع العابه الكولومبي خاميس رودريغيز بعد اصابته بربلة ساقه في مباراة بشكتاش، ما سيبعده "اياما قليلة" عن التمارين بحسب بايرن.

ومن المرجح ان تنخفض حرارة مدرجات ملعب "سيغنال ايدونا بارك" عندما يستقبل بوروسيا دورتموند الثاني اوغسبورغ الثامن الاثنين، اذا نفذ اولتراس النادي تهديداتهم بالمقاطعة.

وتحتج الجماهير على اقامة المباريات يوم الاثنين، خلافا لتقاليد كرة القدم الالمانية. وتعطل انطلاق مباراة فرانكفورت ولايبزيغ الاثنين الماضي في ظل صافرات الاستهجان طوال الدقائق التسعين.

ويقدم دورتموند بعد بدايته البطيئة في 2018، مستويات جيدة اذ حقق 3 انتصارات متتالية، في ظل تألق مهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي المعار من تشلسي الانكليزي، تعافي صانع العابه ماركو رويس، عودة اندري شورلي الى مستواه والقدرات الكبيرة للاعبه الاميركي الشاب كريستيان بوليسيتش.

ويحل اينتراخت فرانكفورت الثالث على شتوتغارت الثالث عشر بعد فوزه اربع مرات في آخر خمس مباريات، فيما يصطدم باير ليفركوزن الرابع مع شالكه السادس في مباراة قوية.